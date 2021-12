Die Neuroradiologie des Westpfalz-Klinikums am Standort Kaiserslautern hat einen neuen Chefarzt. Der 37-jährige Andreas Simgen wird künftig die Abteilung leiten, die mit gleich mehreren anderen Kliniken eng zusammenarbeitet.

Der 37-jährige Facharzt für Radiologie mit der Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie folgt auf Professor André Kemmling, der einen Ruf ans Universitätsklinikum Marburg erhalten hat. Wie das Klinikum mitteilte, war Simgen zuletzt als Oberarzt an der Universität des Saarlandes in Homburg und in dieser Tätigkeit schon in Kooperation für das Westpfalz-Klinikum tätig.

Sein Fachbereich, die Neuroradiologie, umfasst Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen und Veränderungen des Zentralen Nervensystems – also von Gehirn und Rückenmark. Für Simgen sei die Neuroradiologie zur Leidenschaft geworden: „Sie ist immer noch ein sehr junges Fachgebiet mit viel Dynamik und innovativen Entwicklungen, vor allem im therapeutischen Bereich, wofür mein Herz besonders schlägt.“ Die Möglichkeit, Patienten zu helfen und sie zum Beispiel durch die akute Behandlung eines Schlaganfalles oder einer Hirnblutung vor schweren Einschränkungen zu bewahren, motiviere den Mediziner. Ebenso die Möglichkeit, die Patientenversorgung in der Westpfalz „aktiv und effektiv im neuroradiologischen Bereich mitgestalten zu können“.

Um sowohl im Notfall als auch bei Elektiv-Patienten eine umfängliche Versorgung zu gewährleisten, wolle Simgen die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kliniken für Neurologie, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie und Anästhesie weiter pflegen. Die Aufgabe der Neuroradiologie sieht er darin, als zentrales Verbindungsglied zwischen den einzelnen Kliniken des Neurozentrums zu fungieren, das 2019 am Westpfalz-Klinikum etabliert wurde.