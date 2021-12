Bringt es etwas, Kinder an Weihnachten vorschlafen zu lassen? Kinderarzt Gerhard Rupprath, früher Leiter der Kinderabteilung des Westpfalz-Klinikums, kennt die Antwort.

Ob Kinder länger aufbleiben können, gerade an Heiligabend oder Silvester geht es ja meist länger, – das ist eine sehr individuelle Frage. Kinder haben jede Menge Energie, sie sind, was das anbelangt, eigentlich unzerstörbar. Und da ja an Weihnachten oder Silvester sehr spannende und interessante Dinge geschehen, können sie das auch schaffen, etwas länger aufzubleiben. Sicher: An Silvester geht es ja über Mitternacht rüber ins neue Jahr, aber an Heiligabend gehen ja die Kinder meistens noch nicht mit in die Christmette.

Unsere Enkelkinder sind acht und zehn Jahre alt. Die kriegen sie nicht kaputt, die haben so viel Energie, das reicht locker, um die Eltern müde zu machen und die Großeltern sowieso. Und das ist ja auch was Schönes.

Es kommt wohl auch ein bisschen auf die Prägung an. Ich, zum Beispiel, durfte als Kind an solchen Tagen immer lange aufbleiben. Ich würde mich da auch auf das Bauchgefühl verlassen. Wenn die Kinder länger aufbleiben wollen, dann würde ich denen das nicht vorenthalten. Wissenschaftliche Studien rund um Vorschlafen oder Aufbleiben gibt es, meines Wissens, nicht.

Es schadet nicht, wenn sich die Kinder – vielleicht mit den Eltern – am Nachmittag ein bisschen hinlegen. Das macht es dann am Abend vielleicht ein wenig entspannter. Es kann aber auch sein, dass die Kinder dann noch wacher sind. Länger aufbleiben an solchen Tagen, die ja nur einmal im Jahr sind, das schadet insgesamt null. Überhaupt nicht.

