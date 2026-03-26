Aufregung in Landstuhl: Am Vormittag ging eine Meldung zu einem Amokalarm an der Integrierten Gesamtschule (IGS) am Nanstein bei der Polizei ein. Die Meldung erwies sich allerdings als Fehlalarm. Nach einer Stunde war die Aufregung vorbei. Wie Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, ging um 10.30 Uhr die Meldung bei der Polizei ein. Eine sofortige Überprüfung der Lage vor Ort durch die Beamten habe dann ergeben, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe. Um 11.30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. „Nach Rücksprache mit der Schulleitung lief der Unterricht dann auch weiter.“ Das Gebäude sei nicht geräumt worden, wohl hätten aber einige Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen. Wie Erfort weiter mitteilte, mussten einige Schülerinnen und Schüler wegen der aufregenden Situation vorsorglich medizinisch versorgt werden.

Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete, könnte ein technischer Defekt an der Amokanlage der Schule die Ursache für den Fehlalarm gewesen sein. Mit der zuständigen Firma sei man in Kontakt, sagte Degenhardt.