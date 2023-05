Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg II hat seine Serie in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag fortgesetzt. Das 32:30 (15:13) gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen war der fünfte Sieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter.

Angetreten mit dem realistischen Ziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, mischt das Perspektivteam des arrivierten Drittligisten weiterhin munter die Oberliga auf. Als echter Glücksgriff