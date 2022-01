Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist in der Westpfalz im Dezember leicht angestiegen. Nachdem die drei Monate davor einen Rückgang von knapp 2000 arbeitslosen Männern und Frauen brachten, kam es zum Jahresende zu einer Wende. Allerdings stieg die Zahl der offenen Stellen erneut. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin von seiner besten Seite. Der im Dezember und Januar übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit wird dem Aufschwung keinen Abbruch tun. Die Unternehmen in der Region sind intensiv auf der Suche nach neuem Personal. Das bietet Chancen für alle, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind. Auch für Geringqualifizierte tun sich Möglichkeiten auf, an die vor zwei bis drei Jahren noch nicht zu denken war“, so Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Im Dezember gab es in der Westpfalz 6570 offene Stellen.

Arbeitslosenquote in der Stadt bei 7,8 Prozent

In Kaiserslautern waren im Dezember 4255 Männer und Frauen ohne Job. Das waren zwei mehr als im November und 546 weniger als im Dezember 2020. Die Arbeitslosenquote lag in der Stadt wie im Vormonat bei 7,8 Prozent. Im Vergleich zum Dezember vor einem Jahr ist sie um 0,9 Prozentpunkte zurückgegangen. Im Landkreis Kaiserslautern waren im Dezember 2649 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 29 mehr als im November und 353 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,7 Prozent.