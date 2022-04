In der kommenden Woche thematisiert die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens die beruflichen Perspektiven in der Westpfalz. Dazu finden von Montag bis Freitag kostenlose Online-Seminare statt.

„Der Arbeitsmarkt bietet in unserer Region vielfältige Möglichkeiten und so gute Perspektiven wie nie zuvor“, heißt es aus der Agentur für Arbeit. Jahr für Jahr bietet beispielsweise der Ausbildungsmarkt – zumindest in einzelnen Branchen – mehr Lehrstellen als es Bewerber gibt. Zudem ist der Arbeitsmarkt allgemein stark in Bewegung, in nahezu allen Branchen herrscht Bedarf nach Arbeitskräften. Im vergangenen Dezember waren in der Stadt Kaiserslautern bei der Agentur für Arbeit beispielsweise 2500 freie Stellen gemeldet, knapp 600 davon in den Bereichen Verkehr und Logistik.

Die kostenlosen Online-Vorträge – elf Stück an fünf Tagen – kreisen allgemein um das Thema berufliche Perspektiven und richten sich an ein breites Publikum. Angesprochen sind beispielsweise Abiturienten (Vortrag am Donnerstag, 28. April, 15 Uhr, „Abi geschafft! Und jetzt?“), aber auch Arbeitnehmer, die nach einer Familienpause wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten (Vortrag am Freitag, 29. April, 9 Uhr, „Wiedereinstieg bringt Perspektive“). Zudem werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Berufswelt thematisiert, aber auch die Themenfelder Aus- und Weiterbildung beackert. Ein Augenmerk liegt zudem auf der Branche Versandhandel/Lagerlogistik (Vortrag am Donnerstag, 28. April, 14 Uhr, „Chancen in Versandhandel und Lagerlogistik nutzen“) – auch vor dem Hintergrund, dass sich der Branchenprimus Amazon in der Region gleich an mehreren Standorten ansiedelt oder noch ansiedeln wird.

Infos zu den Vorträge gibt es auf der Homepage der Agentur für Arbeit, wo sich neben den Beschreibungen der Vorträge auch die Links für die Teilnahme finden.

Übersicht zu den Vorträgen:

Montag, 25. April, 13 Uhr: Anerkennung trotz fehlender Nachweise, 16.30 Uhr: Digitalisierung – Fit machen für den Beruf und die Zukunft.

Dienstag, 26. April, 10 Uhr, Zeitarbeit als Türöffner in eine Festanstellung – Flexible Chancen bei Personaldienstleistern. 14 Uhr: Vielfalt der Freiwilligendienste – Erste Berufserfahrungen sammeln; 16.30 Uhr: Wege zum Berufswechsel – Wie sich der Quereinstieg realisieren lässt.

Mittwoch, 27. April, 9 und 16 Uhr: Berufliche Weiterbildung motiviert und begeistert – ein Leben lang. Die passende Weiterbildung online entdecken!; 14 Uhr: Das Handwerk wird digitaler und moderner – Vielfalt der Berufe entdecken. Donnerstag, 28. April, 14 Uhr: Branche im Aufschwung – Chancen in Versandhandel und Lagerlogistik nutzen; 15 bis 20 Uhr: Abi geschafft! Und jetzt?

Freitag, 29. April, 9 Uhr: Wiedereinstieg bringt Perspektiv – Wie es nach der Familienphase beruflich weitergeht.