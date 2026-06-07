Das beliebte Ferienprogrammheft ist online. Darin präsentieren die Stadt Kaiserslautern sowie regionale Vereine und Verbände ihre vielfältigen Angebote für die Sommerferien.

Kinder und Jugendliche erwartet im Jubiläumsjahr der Stadt ein buntes Spektrum an Aktivitäten, die für vielfältige Interessen und jedes Alter etwas bereithalten. Programmieren mit Robotern, eine Eselwanderung, Paddeln, Tischtennistraining – alles ist möglich.

Auch die Abteilung Jugendarbeit des Referats Jugend und Sport bietet wieder spannende Aktivitäten an. In den drei Jugendtreffs – im Jugendzentrum in der Steinstraße, im Jugendtreff Betzenberg und im Jugendtreff Uni-Wohnstadt – wird es Angebote für Kinder und Jugendliche geben. Außerdem werden kostenlose Schwimmkurse angeboten. Darüber hinaus warten Angebote der Kooperationspartner auf die Kinder und Jugendlichen.

Der Club Aktiv gGmbH bietet im Auftrag der Stadt Kaiserslautern eine Ferienbetreuung an, die speziell auf Grundschülerinnen und Grundschüler zugeschnitten ist. Sie findet in den ersten drei Wochen der Sommerferien werktags jeweils von 8 bis 16 Uhr an der Pestalozzischule sowie an der Theodor-Heuss-Schule statt. Für die Ferienbetreuung können alle Grundschulkinder aus dem Einzugsgebiet Kaiserslautern unter ferienbetreuung-kl@clubaktiv.de angemeldet werden. Die Kosten betragen 50 Euro. Die Ferienbetreuung bietet eine Mischung aus sportlichen, künstlerischen und spielerischen Aktivitäten. In der Regel ergänzen zwei Ausflüge pro Woche das Programm. Die tägliche Essensverpflegung der Kinder ist fester Bestandteil des Angebots.

Das vollständige Ferienprogramm und alle Details zur Ferienbetreuung sind online unter www.kaiserslautern.de/ferienprogramm verfügbar. Bei Fragen stehen Mitarbeiter des Jugendhauses unter Telefon 0631 3652680 oder -2689 zur Verfügung.