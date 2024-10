Zugausfälle und Ersatzvekehre sind ab Freitag, 18. Oktober, auf der Bahnstrecke zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler angesagt. Grund sind laut DB Regio Bauarbeiten.

Die Arbeiten beginnen am Freitagabend um 21.30 Uhr und sollen bis Montag, 21. Oktober, 5.30 Uhr, dauern. So lange bleibt der Streckenabschnitt gesperrt. Die Züge der Linie RB67 verkehren weiterhin auf dem Abschnitt Kusel/Glan-Münchweiler. Zwischen Glan-Münchweiler und Landstuhl fahren als Ersatz für die entfallenden Züge Busse, teilt die DB Regio weiter mit. Die S1, der RE1 und die RB70 stehen für alle Fahrgäste zur Verfügung, die zwischen Landstuhl und Kaiserslautern unterwegs sind. Die DB Regio weist darauf hin, dass die Fahrt mit dem Ersatzbus aufgrund einer Straßenbaustelle mehr Zeit als gewöhnlich in Anspruch nimmt. Die Bahn bittet die Reisenden, mehr Reisezeit einzuplanen und die Aushänge vor Ort an den Bahnhöfen zu beachten. Weitere Angaben zu den baubedingten Fahrplanänderungen gibt es im Internet auf www.bauinfos.deutschebahn.com. Außerdem können Bahnverbindungen in der Reiseauskunft auf www.m.bahn.de abgerufen werden. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Lagepläne der Bahnhöfe inklusive der Kennzeichnung der Ersatzverkehr-Haltestellen gibt es auf www.bahnhof.de.