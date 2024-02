Das 86. Lufttransportgeschwader wird seine vierteljährliche Standortübung Operation Varsity vom 4. bis 8. März durchführen. Mit Verkehrsbehinderungen und lauten Geräuschen ist in dieser Zeit zu rechnen.

„Die Operation-Varsity-Übungsreihe begann 2018 und wird seitdem vierteljährlich fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem Entwickeln und Aufrechterhalten der Einsatzbereitschaft des Standortpersonals liegt und verschiedene Szenarien wie Logistik- und Frachtbewegungen, Notfallplanung, Flugzeugzwischenfälle und Notfalleinsätze umfasst“, teilt die Pressestelle des 86. Lufttransportgeschwaders mit. Die Übung stehe nicht im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise oder den laufenden Nato-Operationen in Osteuropa. Während der Operation Varsity kann es an allen Toren des Luftwaffenstützpunktes Ramstein, des Militärgeländes Vogelweh/Pulaski und Einsiedlerhof zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohner werden an diesen Tagen möglicherweise Lautsprecherdurchsagen, Sirenen oder andere laute Geräusche hören. Wer Fragen dazu hat, kann sich an die Dienststelle für öffentliche Angelegenheiten des 86. Lufttransportgeschwaders unter Telefon 6371 472458 oder E-Mail 86aw.pa@us.af.mil wenden.