Am Montagabend fanden sich gegen 18.30 Uhr auf dem Platz vor der Stiftskirche rund 70 Menschen ein und demonstrierten gegen zu hohe Lebenshaltungskosten und gestiegene Preise. Zu der Kundgebung unter dem Motto „Genug ist genug – Auf die Straße gegen steigende Preise!“ aufgerufen hatten das Sozialforum Kaiserslautern, die Partei Die Linke und deren Jugendorganisation Solid sowie die DKP Kaiserslautern. Henning Best (Linke) forderte, die von der Bundesregierung geplante Gasumlage zu streichen. Weiterhin sprach er sich dafür aus, die Energieversorgung in die öffentliche Hand zu legen, Löhne und Sozialleistungen anzupassen und eine Übergewinnsteuer einzuführen. Zudem soll aus Sicht Bests das Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr weitergeführt werden. Nach der Kundgebung zogen die Demonstranten durch die Fußgängerzone über den Schillerplatz durch die Altstadt, um dann vor dem Rathaus eine Abschlusskundgebung abzuhalten. Die Demonstration am Montag war die zweite Veranstaltung dieser Art.