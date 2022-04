Ein 31-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Er hatte einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer verwickelte sein gutgläubiges Opfer in ein Gespräch und leitete ihn an, an seinem Computer Veränderungen vorzunehmen, wodurch dem Anrufer der Zugang zum PC ermöglicht wurde. So wurden Zahlungen im vierstelligen Bereich angewiesen.

Weil das immer wieder passiert, rät das Polizeipräsidium Westpfalz zur Vorsicht und Wachsamkeit bei Anrufen, bei denen die finanzielle Situation abgefragt und zu Zahlungen aufgefordert wird. Im Zweifelsfall sollte das Gespräch beendet und das Polizeipräsidium Westpfalz alarmiert werden.