Wer das Wort „Ballett“ hört, denkt vielleicht an rosa Tutus, an Spitzentanz und Primaballerinas. Für Gabriele Böhl ist es die „Königsdisziplin des Tanzens“. Sie leitet die seit 70 Jahren bestehende gleichnamige Ballettschule in Kaiserslautern. Nicht nur Ballett wird den hauptsächlich weiblichen Eleven dort vermittelt: Heute gehört sogar ein „Modelcamp“ dazu.

„Tanz ist ein Ausdruck der Freude und der Körper ein Instrument dafür“, umschreibt die Ballettlehrerin ihr Verständnis der Bewegung zur Musik.