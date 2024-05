Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Mittwoch die Bauarbeiten zur Erweiterung der Moorbachtal-Grundschule in Steinwenden begonnen.

„Heute ist ein historischer und guter Tag für die Gemeinde“, sagte VG-Bürgermeister Ralf Hechler vor Vertretern der Eltern- und Lehrerschaft, der Verwaltung sowie der am Bau beteiligten Firmen. Rund 3,1 Millionen Euro wird die VG in die Erweiterung sowie die Sanierung der Schule investieren. Mit 930.000 Euro unterstützt das Land das Vorhaben.

Bis Ende 2025 soll der dreigeschossige Anbau fertiggestellt sein, der über einen Speiseraum mit Küche, zwei Klassenräume sowie WC-Anlagen verfügen wird. Angebunden an das bestehende Schulhaus wird der Anbau durch ein Treppenhaus mit Aufzug. In einem zweiten Bauabschnitt sollen bis 2026 der Brandschutz im Altbau ertüchtigt, Raumnutzungen angepasst und in Teilen umstrukturiert und weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.