Der Heidelberger Zoo beteiligt sich an der Wiederansiedlung der bedrohten Vietnamfasane und freut sich aktuell über Nachwuchs.

Im Heidelberger Zoo sind im Mai acht Vietnamfasane geschlüpft. Besucher können den Nachwuchs schon jetzt in der Voliere beobachten. Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude im Team. Kürzlich stand eine Überführung von 20 Fasanen aus europäischen Zoos nach Vietnam auf dem Programm, um dort perspektivisch die höchstwahrscheinlich ausgestorbene Tierart wieder anzusiedeln. Eines dieser Tiere stammt aus Heidelberg.

Zwischen dem Laub huschen kleine braune Federbälle durch die Voliere, bleiben kurz stehen und orientieren sich sofort wieder an den erwachsenen Tieren. Die acht jungen Vietnamfasane erkunden bereits aufmerksam ihre Umgebung. Noch unterscheiden sich Männchen und Weibchen äußerlich kaum. Erst in einigen Monaten entwickeln die männlichen Tiere das tiefblaue Federkleid, das für die Art charakteristisch ist.

„Akut vom Aussterben bedroht“

Der aktuelle Nachwuchs ist für den Heidelberger Zoo weit mehr als ein Zuchterfolg. Vietnamfasane zählen zu den seltensten Hühnervögeln der Welt: Die Weltnaturschutzorganisation IUCN führt die Vögel auf der Roten Liste als „akut vom Aussterben bedroht“, der letzte gesicherte Nachweis eines Vogels in der Natur liegt mehr als 25 Jahre zurück. Deshalb ergänzte die Organisation 2024 den Zusatz „Probably Extinct in the Wild“ (deutsch: wahrscheinlich in der Natur ausgestorben) auf der Liste.

Ursache für den dramatischen Rückgang der Art sind vor allem Lebensraumzerstörung, Jagd und die langfristigen Folgen des Vietnamkrieges. Damals wurden große Waldflächen durch Entlaubungsmittel massiv geschädigt oder vollständig zerstört. Dadurch gingen wichtige Lebensräume verloren.

Meilenstein für den Artenschutz

Das Projekt „Bring Back Blue“ zeigt die enge internationale Zusammenarbeit, innerhalb derer die Überführung der 20 Vietnamfasane als Meilenstein für den Artenschutz gilt. Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) koordiniert aus dem Prager Zoo die Zucht der Vietnamfasane in europäischen Einrichtungen und stellt sicher, dass eine genetisch vielfältige Population für das Projekt zur Verfügung steht. Das aus Heidelberg stammende Tier schlüpfte dort im Juni 2022.

Vor Ort gilt es zunächst, mit den Vögeln eine stabile Zuchtgruppe aufzubauen, später können die Tiere schrittweise in geeignete Waldgebiete entlassen werden. Möglich wird dies nur durch jahrelange Vorbereitungen in Vietnam, die das Schaffen von Schutzgebieten, den Aufbau von Zuchtstationen und das Entwickeln von Konzepten für die Auswilderung umfassen. Solche Momente zeigten, warum eine kontinuierliche Zucht im Zusammenspiel von Privathaltern und Zoos eine wichtige Bedeutung für den ganzheitlichen Artenschutz habe, so der Heidelberger Zoo in einer Pressemitteilung. Die Rückkehr der Fasane nach Vietnam sei nur durch die jahrzehntelange Arbeit von Züchtern und Zoos möglich. „Dass ein in Heidelberg geschlüpfter Vogel nun direkt zum Erhalt seiner Art im Ursprungsland beiträgt, freut uns ganz besonders.“