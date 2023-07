Bei der Kirchheimer Kerwe hat am Samstagabend gute Stimmung geherrscht. „Wir waren zum Teil früh ausverkauft, etwa bei den Scampi-Spießen, und mussten nochmal wegfahren, um Sachen nachzukaufen“, erzählt Nicole Fellner von den „Powerfrauen“, die die Kerwe zusammen mit Heimatverein und Söhnen Kirchheims organisiert haben. Auch der Heimatverein, der abwechselnd mit den Söhnen Kirchheims Bewirtung und Ausschank übernommen hatte, zieht positive Bilanz. „Tolles Wetter, tolle Stimmung – alles perfekt“, sagt Bernd Schmidt, Vorsitzender des Heimatvereins. Das Duo „Four Seasons“, das mit Mike am Bass und Sänger und Gitarrist Bastian eine Mischung von Coversongs aus Rock und Pop in Deutsch und Englisch präsentierte, brachte einige Gäste auf dem vollen roten Platz sogar zum Tanzen.