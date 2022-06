Eine gute Zwischenbilanz: 300 der 450 Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Grünstadt sind in den vergangenen Wochen von ehrenamtlichen Helfern gereinigt worden.

Richarda Eich vom Altertumsverein Grünstadt-Leiningerland sagt: „Ich habe mich unheimlich gefreut über das Interesse.“ Sie hatte im April angeregt, dass Ehrenamtliche die Reinigung der Grabsteine übernehmen. Zehn bis 15 Helfer seien in den vergangenen Wochen jeden Donnerstag gekommen, um Flechten und Moose zu beseitigen. „Es macht richtig Spaß, die Helfer sind sehr zuverlässig“, erzählt sie und lobt auch die gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass vor Ort ein Wasserfass vorhanden ist. Jetzt ist bei den Helfern erst einmal Sommerpause angesagt, am Freitag, 1. September, 16 Uhr, treffen sie sich wieder. Als positiv empfindet es Eich, dass das Interesse von Schulklassen und anderen zuletzt stark zugenommen hat: Sie habe zuletzt verstärkt Friedhofs- und Stolperstein-Führungen angeboten, berichtet sie. Der jüdische Friedhof in Grünstadt gehört mit seinen über 8000 Quadratmetern Fläche zu den größten jüdischen Begräbnisplätzen in der Pfalz. Er wurde 1700 angelegt und 1881 vergrößert. Seit 1989 steht er unter Denkmalschutz und gehört teils der Stadt, teils der jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz mit Sitz in Speyer.

Hinweis



Bei der Stadtverwaltung Grünstadt gibt es noch Exemplare des Buches „Jüdischer Friedhof Grünstadt“ (2004). In dem Buch sind ausgewählte Grabsteine abgebildet. Die Inschriften sind aus dem Hebräischen ins Deutsche übertragen worden.