In der Nacht auf Donnerstag sind bei Verkehrskontrollen in Sausenheim und Kirchheim gleich zwei Autofahrer entdeckt worden, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Wie die Polizei mitteilt, sind um 23.45 Uhr bei einer Überprüfung in der Bärenbrunnenstraße bei einem 21-Jährigen aus Großniedesheim Auffälligkeiten festgestellt worden, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Der junge Mann gab zu, einen Joint geraucht zu haben. Gegen 2 Uhr morgens stellten die Beamten dann im Bereich des Maxi-Autohofs in Kirchheim Anzeichen auf Betäubungsmittelgebrauch bei einem 43-Jährigen aus Zweibrücken fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC und synthetische Drogen. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.