Leiningerland. Seit nunmehr 20 Jahren belegen die Freien Demokraten kontinuierlich zwei Sitze im Stadtrat Grünstadt, aktuell mit Bernhard Ellbrück und Alise Höhn. Zudem stellen sie mit Christoph Zaremba einen Beigeordneten. Im Rat der Verbandsgemeinde Leiningerland sind sie aktuell nicht vertreten. Für beide Gremien wurden nun bei einem Treffen in Sausenheim Kandidatenlisten aufgestellt.

Rückblickend kam der Vorsitzende der FDP Grünstadt-Leiningerland Bernhard Ellbrück zu folgender Einschätzung: „Wir haben im Stadtrat immer eine verlässliche, liberale und sachorientierte Politik vertreten.“ Das solle auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die Hoffnung, in diesem Jahr mehr als zwei Mandate zu erhalten, sei groß, sagte er. Allerdings: „Wir sind selbstkritisch genug, um zu wissen, dass es im aktuellen politischen Umfeld nicht einfach ist.“ Oberste Priorität sei es aber, die bestehenden zwei Plätze zu halten.

Dass sich letztlich doch 20 Bewerber für die Wahl in den Stadtrat fanden, freut Ellbrück sehr. Es sei für eine kleine Partei nicht selbstverständlich, genügend Freiwillige zu finden. Angeführt wird die Liste von ihm selbst sowie der Fraktionssprecherin Alise Höhn. Ganz vorn auf der Liste für den VG-Rat stehen der Kindenheimer Thilo Holstein und der Obersülzer Paul Becker.

Mehr parteipolitsiches Engagement gefordert

Mit Blick auf die Listen meinte Ellbrück, sie seien „attraktiv“ und stellten einen Querschnitt der Gesellschaft dar. Ellbrück begrüßt die anhaltenden Demonstrationen in vielen deutschen Städten und Gemeinden – wie am vergangenen Wochenende auch in Grünstadt. Es reiche jedoch nicht, nur Präsenz auf der Straße zu zeigen, der nächste konsequente Schritt wäre, sich in einer demokratischen Partei stark zu machen, betonte er. Dabei sei es zweitrangig, in welcher politischen Gruppierung, solange sie „ohne Rechtsruck“ sei.

Auch Alise Höhn, die die Plätze vier bis sechs auf der Liste belegt, sieht die wachsenden rechten Tendenzen im Land kritisch: „Mir tun diese AfD-Tendenzen im Herzen weh.“ Seit acht Jahren vertritt Höhn die Interessen ihrer Wähler im Stadtrat. Auch in Zukunft möchte sie das tun und sich vor allem für die Belange der Kinder und Jugendlichen einsetzen.

Ein U-20-Kandidat vorn mit dabei

Paul Becker belegt als absoluter Neuling den vierten, fünften und sechsten Rang der Bewerber für den VG-Rat. Der 19-jährige Student der Betriebswirtschaftslehre senkt zudem ordentlich den Altersdurchschnitt unter den Kandidaten. Falls er gewählt werden würde, könnte er als vermutlich jüngstes Mitglied in den Verbandsgemeinderat einziehen. Der Obersülzer nimmt diese Aussicht selbstbewusst zur Kenntnis und sagte: „Ich freue mich, dass ich auch als sehr junges Mitglied antreten darf.“ Er zeigte sich gelassen und überzeugt, dass er die Herausforderung schon irgendwie meistern werde. Becker schreibt seiner Partei auf kommunaler Ebene mehr Chancen zu als in Land und Bund. Der Beigeordnete der Stadt Grünstadt, Christoph Zaremba, verwies darauf, dass Kommunalwahlen im Vergleich zu anderen Urnengängen oftmals deutlich personenbezogener seien.

Götz Rittner, stellvertretender Vorsitzender des FDP-Verbandsgemeindeverbandes, rechnet damit, dass ein bis drei der insgesamt 40 Sitze im VG-Rat an die Freien Demokraten gehen.

Liste für den Stadtrat

1./2./3. Bernhard Ellbrück; 4./5./6. Alise Höhn; 7./8./9. Christoph Zaremba; 10./11. Daniel Engel; 12./13. Stephen Herbold; 14. Dieter Hille; 15. Barbara Zaremba; 16. Andreas Roeger; 17. Christian Klee; 18. Laura Stubbe; 19. Uwe Saathof; 20. Frank Kraus; 21. Rolf Rittner; 22. Hubert Eberle; 23. Silke Hoffmann; 24. Simon Kissler; 25. Margit Thomsen; 26. Simone Ellbrück; 27. Wilhelm Reichenecker und 28. Erich von Sichart.



Liste für den VG-Rat

1./2./3. Thilo Holstein (Kindenheim); 4./5./6. Paul Becker (Obersülzen); 7./8./9. Alexander Fischer (Dirmstein); 10./11./12. Götz Rittner (Altleiningen); 13./14. Julian Schraut (Battenberg); 15./16. Christa Schlösser (Quirnheim); 17./18. Christoph Hammel (Kirchheim); 19./20. Tanja Schönberger (Dirmstein); 21./22. Wolfgang Bender (Bissersheim); 23./24. Bernd Hartmüller (Bockenheim); 25./26. Sascha Seegert (Kirchheim); 27./28. Uwe Hendrich (Altleiningen); 29./30. Leonie Holstein (Kindenheim); 31./32. Nele Holstein (Kindenheim); 33./34. Henrik Siegel (Kirchheim); 35./36. Tim Schröder (Carlsberg); 37./38. Tim-Lukas Müller (Obersülzen); 39. Marc Rittner (Altleiningen) und 40. Ruthild Kohn (Kirchheim).