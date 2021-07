Die Ortsgemeinde Kirchheim möchte Solidarität mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe zeigen und hat ein Spendenkonto eingerichtet. „Das eingegangene Geld wird in regelmäßigen Abständen an die betroffenen Personen in den Überschwemmungsgebieten überwiesen“, sagt Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG) und bittet um viele Zuwendungen auf das Konto IBAN: DE21 5479 0000 0001 6320 35 bei der Vereinigten VR Bank, Stichwort: „Spendenkonto Flutopfer“.