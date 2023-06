Unbekannte haben mehrere Weinbergspfähle aus einem Wingert an der K1 bei Kirchheim gestohlen. Dem Winzer ist dabei ein Schaden entstanden, der über den Verlust der Pfosten hinausgeht. Die Täter haben auch einige seiner Weinstöcke beschädigt. Die Polizei spricht von einem Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Begangen worden ist die Tat ihren Angaben zufolge im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt melden: telefonisch unter 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.