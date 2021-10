„Virtuelle Welten selbst gestalten – Einstieg ins 3D-Design“ lautet der Titel eines neuen Kurses an der Volkshochschule Kirchheim-Bissersheim/Dirmstein. Geleitet wird er von Michael Amesbury.

An sechs Abenden wird der gebürtige Amerikaner Michael Amesbury mit Jugendlichen und Erwachsenen am Computer einfache Gegenstände modellieren und in Szene setzen. Jeder soll am Ende die Grundlagen des 3D-Designs erlernt haben. Ein gewisses Zeichentalent wäre vorteilhaft, sei aber keinesfalls Bedingung, sagt Amesbury. Beispielsweise könne jeder einen Stuhl darstellen und mit Textur überziehen, sodass seine Oberfläche eine bestimmte Optik – wie Holz oder Stahl – erhält. „Anschließend experimentieren wir mit Licht und Schatten für fotorealistische Abbildungen“, erklärt er.

Auch 3D-Drucker kommt zum Einsatz

Amesbury ist an der Universität Mannheim Dozent für Anglistik für Wirtschaftswissenschaften und bietet zum ersten Mal einen 3D-Kurs an. Da der sich an Anfänger richtet, werde er auf Animationen – also unter anderem Spaziergänge durch virtuelle Räume – noch verzichten, sagt der 62-Jährige. „Wir konzentrieren uns auf 2D-Ansichten von 3D-Objekten.“ Dafür werden die frei erhältlichen Programme Blender und Gimp verwendet. Die stünden der teuren Software, mit der er jahrzehntelang gearbeitet habe, in nichts nach, sagt Amesbury: „Ganze Spielfilme werden heutzutage mit Freeware gestaltet.“ Der Kursleiter hat in Kalifornien Bildende Kunst studiert und sein Geld vor allem mit Gemälden und experimentellen raumbezogenen Installationen verdient. In Wachenheim an der Weinstraße hat er 2020 ein Atelier eröffnet. Eins seiner Steckenpferde ist die Visualisierung von archäologischen Funden.

Laut der neuen VHS-Leiterin, Doris Porwitzki, wird bei dem Lehrgang erstmals der neu angeschaffte 3D-Drucker im EDV-Bildungszentrum in Kirchheim eingesetzt. „Alle Teilnehmenden werden erfahren, wie man mit so einem Gerät arbeitet und werden einen vor Ort gedruckten, einfachen Gegenstand wie eine Kaffeetasse mit nach Hause nehmen.“

Noch Fragen?

Der Kurs „Virtuelle Welten selbst gestalten – Einstieg ins 3D-Design“ mit Michael Amesbury läuft über sechs Donnerstagabende à zwei Stunden und startet am 4. November um 18.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist wegen Corona eingeschränkt. Anmeldung bis spätestens Freitag, 29. Oktober: Telefon 06359 80014042, E-Mail petra.waffenschmidt@vg-l.de.