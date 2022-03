Zwei Siege, ein Unentschieden und elf Niederlagen – das ist die Bilanz der Fußballer des VfR Grünstadt II in der Hauptrunde der A-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe 2. Spielertrainer Jens Benda geht allerdings zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte.

„Es hat halt einige Zeit gebraucht, bis sich alles eingespielt hat. Aber in den letzten Spielen war das doch schon ganz gut“, sagt der Grünstadter Coach. Mit dem siebten Rang schloss der VfR II die Hauptrunde ab. Sieben Punkte nehmen die Grünstadter mit in die Abstiegsrunde. Benda ist sich bewusst, dass der Ligaverbleib eine ganz enge und wohl spannende Kiste wird. Denn: Womöglich steigen vier Mannschaften ab. „Unser Ziel ist der vierte Rang. Aber die Gegner sind stark. Gerade die Mannschaften, die aus dem Kreis Ludwigshafen dazukommen, schätze ich gut ein. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass die Liga dort stärker war. Es wird also eine verdammt harte Nummer, den Klassenverbleib zu erreichen“, meint Benda.

„Anfangs gab es Schwierigkeiten“

Drei Jahre lang coachte der 32-Jährige, der in der Jugend für den VfR Grünstadt spielte, den SV Kirchheim in der C-Klasse und formte das dortige Team zu einem Kandidaten für die Spitzenplätze. „Ich wollte jetzt einfach noch einmal höherklassig spielen, deshalb habe ich die Herausforderung hier beim VfR II angenommen“, erzählt Benda. „Die Jungs mussten sich erst einmal an mich gewöhnen. Das neue System, das ich spielen lassen wollte, mussten die Spieler erst einmal verinnerlichen. Anfangs gab es da eben Schwierigkeiten“, erinnert er sich.

Die Grünstadter holten am 3. Oktober ihren ersten Punkt – ein 2:2 zu Hause gegen den MTSV Beindersheim. Bis zum ersten Dreier dauerte es noch ein bisschen länger. Am 14. November war es so weit: Zu Hause feierte der VfR II einen 4:0-Erfolg über das Ligaschlusslicht TSV Ebertsheim. Und eine Woche später gelang der Benda-Elf sogar ein 3:0-Auswärtscoup in Beindersheim. Beides waren ganz wichtige Siege. Denn sowohl Beindersheim als auch der TSV Ebertsheim, der sein letztes und bedeutungsloses Nachholspiel gegen den ASV Heßheim klar mit 0:9 verloren hat, sind direkte Konkurrenten des VfR II in der Abstiegsrunde. Die Punkte nimmt der VfR II mit in die Abstiegsrunde.

VfR war schon früh in Form

Fatih Nane war in der Hauptrunde mit fünf Treffern bester Torschütze der Grünstadter, die vor allem offensiv noch viel Luft nach oben haben. Doch im ersten Testspiel zeigte der VfR II, bei dem sich kadertechnisch nichts verändert hat, schon gute Frühform. Gegen den Wormser B-Klasse-Vertreter SV 1920 Leiselheim feierten die Akteure um Mittelstürmer Kevin Klatt einen 7:0-Kantersieg . „Wir haben einen Hauptkern von Spielern, ab und an kommt dann mal eine Verstärkung von oben oder von unten dazu“, sagt Benda. Die dritte Mannschaft des VfR spielt in der C-Klasse, lag dort nach der Hauptrunde auf Rang drei und wird nun in der Aufstiegsrunde zur B-Klasse mitspielen.

„Am letzten Wochenende im März geht es wieder los“, erzählt Benda, dessen Team in der Abstiegsrunde neben den „üblichen Verdächtigen“ TSV Ebertsheim, MTSV Beindersheim und TuS Sausenheim, wie der Spielertrainer sagt, auch auf die Teams aus der Gruppe 1, SG Maudach, Croatia Ludwigshafen, SV Schauernheim und Arminia Ludwigshafen II trifft.

Bis dahin hat der VfR II noch Testbegegnungen bei der TSG Eisenberg (Samstag, 5. März, 16 Uhr), gegen den TSV Bockenheim (Samstag. 12. März, 16 Uhr) und noch mal zu Hause am Samstag 19. März, 16 Uhr, gegen die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel.