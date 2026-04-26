Fußball-Landesligist VfR Grünstadt meistert die Hausaufgabe in Neuhausen und hat im Titelrennen nach wie vor die besten Karten.

Das Team von Spielertrainer Nico Müller löste am Sonntag die Auswärtsaufgabe beim Tabellenschlusslicht TuS Neuhausen sehr souverän. Die Grünstadter feierten einen 2:0 (0:0)-Arbeitssieg und bleiben damit zwei Punkte vor dem Verfolger SV Büchelberg. Eine weitere gute Nachricht: Der VfR liegt acht Zähler vor dem Ligadritten FSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Noch sind es vier Saisonspiele. „Wir schauen weiter nur auf uns, was zum Beispiel der SV Büchelberg macht, ist mir egal, wenn wir unseren Fokus halten und die Punkte einfahren“, sagte Müller.

Der Spitzenreiter ging die Auswärtspartie beim Ligaschlusslicht Neuhausen sehr seriös an. Der VfR ließ eigentlich über die komplette Spielzeit nicht viel zu. Vorne brachte der Führungstreffer durch Robin Gerber Sicherheit (18.). Der Angreifer drückte den Ball aus sechs Meter über die Linie. Zuvor hatte Marco Sorg den Neuhausener Torhüter geprüft. Die Platzherren versuchten, den Grünstadtern mit Aggressivität und Psychospielen die Spielfreude zu nehmen. Im ersten Durchgang klappte das nicht. Alexander Dorn gelang mit einem Distanzschuss das 2:0 (35.) für den Tabellenführer. Der Torschütze war vor dem Spiel kurzfristig in die Grünstadter Anfangself gerutscht. „Alex ist in den vergangenen Wochen erst einmal auf der Bank gesessen, für ihn hat in der Zeit Dominik Gerber gespielt, der es auch wirklich sehr gut gemacht hat“, sagte Nico Müller und ergänzte: „Dominik Gerner ist am Freitag Papa geworden und hat deshalb für die Partie abgesagt. Deshalb ist Alex Dorn reingerutscht und das hat auch gleich super gemacht.“

Nico Müller vermisst Sozialverhalten beim Gegner

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie dann nickliger. „Wir haben einfach den Faden verloren“, gab VfR-Spielertrainer später zu und befand: „Sozialverhalten ist bei der Mannschaft des TuS Neuhausen nicht vorhanden. Wir wurden beleidigt, es gab unnötige Diskussionen. Leider haben wir uns aus dem Konzept bringen lassen in Durchgang zwei, aber letztlich zählen nur die drei Punkte. Wir können es besser“, sagte der Coach. Doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Die VfR-Akteure haben damit am kommenden Wochenende die große Chance, in Sachen Platz zwei schon einmal eine Vorentscheidung zu erzwingen. Die Grünstadter treffen am Samstag, 2. Mai, 15 Uhr auf den neuen Ligadritten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, der den bisherigen Dritten FC Speyer zu Hause mit 3:1 bezwang. Der VfR könnte mit einem Erfolg den Rivalen auf elf Zähler distanzieren und hätte Rang zwei damit fast schon zu 99 Prozent sicher.