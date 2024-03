Wegen einer Personalversammlung bleibt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland am 6. März geschlossen. Die Mitarbeiter an den beiden Verwaltungssitzen in Grünstadt und Hettenleidelheim sind in der Zeit von 8 bis 12 Uhr – auch telefonisch – nicht erreichbar. Betroffen sind außerdem die Bürgerbüros sowie die Touristinformation in Bockenheim im Haus der Deutschen Weinstraße. Die Bürger werden um Verständnis gebeten. Ab Donnerstag sind die Mitarbeiter zu den gewohnten Öffnungszeiten der Verwaltung dann wieder erreichbar.