Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 1 Uhr, ist – vermutlich mit einem Stein – ein Schaukasten an der Festhalle in der Hochgerichtsstraße in Wattenheim eingeschlagen worden. Zudem wurde eine Verstrebung eines Fahnenmastes in der Nähe zerstört. In dem Zeitraum fand dort eine Fastnachtsveranstaltung statt, weshalb es sich beim Täter möglicherweise um einen Besucher gehandelt haben könnte. Die Polizei, die den Schaden auf rund 500 Euro schätzt, bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06359 93120, E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.