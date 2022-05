Asselheim. Zu einer Unfallflucht ist es am Montagmorgen auf der L395 gekommen. In einem Polizeibericht heißt es, dass ein 19-Jähriger von Grünstadt kommend durchs Eistal in Richtung Mertesheim unterwegs war. Auf Höhe des Wasserwerks sei ihm auf seiner Spur ein schwarzer Kleinwagen entgegen gekommen. Obwohl der junge Mann einen Ausweichversuch unternommen habe, hätten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge gestreift. Der Fahrer des schwarzen Autos sei dann davongefahren. Die Polizei beziffert den Sachschaden am PKW des 19-Jährigen auf rund 100 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.