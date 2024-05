Ein 60-Jähriger hat sich nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag in Grünstadt mit seinem Fahrrad überschlagen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Zum Unfallhergang berichten die Beamten: Er rollte vom Stadtpark-Parkplatz aus kommend über einen abschüssigen Weg in Richtung der Kreuzung Ebertsheimer Weg/Berggasse. Weil er dort ein Auto wahrnahm, bremste er – zu heftig, so dass er auf dem Asphalt landete.