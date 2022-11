Nachdem er kurz zuvor die Führerscheinprüfung bestanden hatte, hat ein 18-Jähriger einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er am Montag gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto auf der B271 von Kirchheim kommend in Richtung Grünstadt. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Weil der junge Mann den Unfall nicht meldete, sondern einfach weiterfuhr, wird wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.rhp/abf