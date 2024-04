Aufgrund eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge war die Bundesstraße 271 am Sonntag ab etwa 14.15 Uhr zwischen den Abfahrten Kirchheim Nord und Kirchheim West voll gesperrt. Ein offensichtlich voll betrunkener 47-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms – der Atemalkoholtest ergab laut Polizei mehr als zwei Promille – war in Richtung Grünstadt unterwegs. Dabei kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit seinem Elektro-BMW versetzt frontal mit einem VW Touran, der als Taxi diente. Dessen Fahrer, sein Fahrgast und der Unfallverursacher wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos sind Totalschaden, insgesamt schätzungsweise mehr als 80.000 Euro. Der Wagen eines unbeteiligten Dritten wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Sollte die Blutprobe das Ergebnis des Atemtests bestätigen, erwartet den 47-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und mit ziemlicher Sicherheit neben einem längeren Fahrverbot und Punkten in der Verkehrssünderdatei eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Mit der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt, ferner fünf Feuerwehrfahrzeuge mit 20 Mann, drei Polizeistreifen, zwei Abschleppdienste und die Straßenmeisterei beschäftigt. Die Sperrung der B271 wurde gegen 16 Uhr wieder aufgehoben.