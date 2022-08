Das für gestern angeordnete absolute Parkverbot in der unteren Ebertsheimer Neugasse hatte einen guten Grund: Die 13 Meter langen, tonnenschwere Betonteile für die Bahnbrücke wurden angeliefert. Die Deutsche Bahn erneuert, wie berichtet, für 1,2 Millionen Euro die über 80 Jahre alte Sandsteinbrücke bei Ebertsheim. Die Brücke verbindet die Neugasse über die Bahngleise und den Wirtschaftsweg in Richtung Grünstadter Berg. Seit Januar kamen und kommen auch Wanderer und Radfahrer dort nicht mehr über die Bahnstrecke. Mit den gestern eingebauten Betonteilen ist die Lücke zumindest optisch geschlossen. Richtig befahrbar soll sie im Dezember wieder sein. Die Sperrung der Eistalstrecke soll bereits am 5. September aufgehoben werden, so dass dort die ersten Züge am ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien ab 5 Uhr wieder fahren können.