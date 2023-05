Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich drei Shows hat das Boulevard-Theater Deidesheim im Weingut Ansgar Galler in den vergangenen Tagen in Kirchheim veranstaltet. Zu sehen war das Stück „Warum heiraten, Leasing tut’s doch auch“ mit Tim Poschmann. Die Zuschauer in den drei ausverkauften Vorstellungen hatten viel zu lachen.

Die Freitagsvorstellung war wetterbedingt auf montags verschoben worden und – um die Worte von Tim Poschmann zu wählen – „Montag ist der neue Freitag – die Hütte