Am Donnerstag um 12.46 Uhr kam es in Teilen der Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim zu teilweise längeren Stromausfällen. Wie Susanne Becker von der Unternehmenskommunikation der Pfalzwerke AG in Ludwigshafen auf Anfrage mitteilte, war es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz gekommen. „Die Ursache ist noch nicht geklärt“, sagte sie am Nachmittag. Betroffen waren Teile von Biedesheim, Kerzenheim und dem Ortsteil Rosenthal. „In Kerzenheim blieben zwölf Umspannpunkte zwölf Minuten lang unversorgt“, so die Sprecherin. In Biedesheim war es ein einzelner Umspannpunkt, der jedoch 53 Minuten keinen Strom hatte. Den längsten Ausfall hat es in Rosenthal gegeben, wo drei Umspannpunkte für insgesamt drei Stunden und 17 Minuten von der Störung betroffen waren. „An jedem Umspannpunkt hängen – sehr überschlägig gesprochen und nur zur etwaigen Einordnung – rund 20 bis 30 Haushalte“, informierte Becker. Insofern dürften 320 bis 480 Häuser beziehungsweise Wohnungen betroffen gewesen sein. Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle hätten sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.