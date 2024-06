Einen außergewöhnlich hohen Atemalkoholwert hat die Polizei bei einem Mann gemessen, der in einem Auto auf dem Parkplatz des Hettenleidelheimer Netto-Markts saß. Die Beamten berichten: Sie waren am Freitagnachmittag alarmiert worden, weil der offenbar stark Betrunkene schon seit Stunden im Wagen herumlungerte. Also ließen sie ihn einen Test machen, dessen Ergebnis: 3,55 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Immerhin: Betrunken mit dem Auto gefahren war er laut Polizei nicht.