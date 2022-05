Zusammen 65 Jahre lang haben Jürgen Fröhlich, Klaus-Eberhard Strölin und Katrin Cremers den geschäftsführenden Vorstand des Sportvereins Kirchheim gestellt. Das Trio erhielt eine besondere Ehrung und die Nachfolger wurden einstimmig gewählt.

Der Einbruch ins Clubheim während der Krönungsfeier für Silvia Benzinger zur Deutschen Weinkönigin 2005, Kinderfasching in der alten Gemeindehalle, die 2010 abbrannte, ein acht Jahre langer Kampf um die Benutzung der Duschen, die Teilnahme am Rebblütenfest, das seit etlichen Jahren nicht mehr stattfindet, der Verkauf von Vereinsgelände zur Finanzierung des 51.000 Euro teuren Rasenplatzes: Vorsitzender Jürgen Fröhlich, seit April 1992 im Vorstand, sowie Schatzmeister Klaus-Eberhard Strölin, seit Februar 1997 in der Vereinsleitung, haben viel erlebt beim SV Kirchheim 1946. Daran erinnerten sie am Freitagabend.

11.000 Tage unentgeltlich für den Verein

Bei der Generalversammlung wurden sie zusammen mit Katrin Cremers, seit 2012 Schriftführerin, verabschiedet. Es gab stehenden Beifall, zahlreiche Präsente und auch eine doppelte Auszeichnung. Walter Benz, Vizepräsident des Sportbundes Pfalz, verlieh Fröhlich die Goldene und Strölin die Silberne Ehrennadel. Erstgenannter habe rund 11.000 Tage unentgeltlich den Verein (mit-)geführt, hob Benz hervor. Mehr als 9100 Tage war die Clubkasse beim Schwaben Strölin in guten Händen.

Im letzten Jahr ihrer gemeinsamen Ägide ist der SVK auch wieder um knapp acht Prozent gewachsen: Nachdem die Mitgliederzahl von 485 kurz vor Corona auf 426 in 2021 gesunken war, stieg sie jetzt wieder auf aktuell 459. „Das liegt an der tollen Jugendarbeit, die hier geleistet wird“, sagte Fröhlich zur RHEINPFALZ und hob hervor, dass die Hälfte der Vereinsangehörigen unter 18 Jahre alt sei. Sein Amtsnachfolger wurde Michael Köchling, seit 2020 Sportlicher Leiter. Das Votum der 35 anwesenden Wahlberechtigten fiel einstimmig aus, ebenso wie bei den weiteren Vorstandsmitgliedern.

Mit den Zuschüssen läuft es nicht so rund

Auch die neue Vereinsführung wird sich zusammen mit der Ortsgemeinde über den Neubau des Clubheims Gedanken machen müssen. Das bisherige Häuschen ist in die Jahre gekommen und wird einem neuen Schulgebäude weichen. Es soll ein paar Meter weiter neu errichtet werden. „Wir hatten auch schon erste Pläne. Jetzt fangen wir wieder bei Null an“, berichtete Bürgermeister Kay Kronemayer (FWG) von der Nichtgewährung von Zuschüssen. Weil man bei der über den Kreis laufenden Sportförderung Goldener Plan erfahrungsgemäß erst nach vielen Jahren zum Zug kommt, waren Zuwendungen über den Investitionsstock des Landes beantragt worden. Das sei abgelehnt worden, weil dieser Topf nicht für Sportprojekte gedacht sei, so der Ortschef. „Nun werden wir mit Unterstützung der Verwaltung einen neuen Antrag für ein Mehrzweckhaus formulieren und bis Oktober einreichen.“ Kronemayer hofft auf Genehmigung bis Frühjahr 2023. „Dann wären wir mit dem Schulbau noch im Zeitplan.“

DER VORSTAND

Vorsitzender: Michael Köchling, Stellvertreter und Schatzmeister: Markus Müller, Schriftführerin: Sandra Liepelt, Beirat: Kerim Ben Hamida, Jürgen Fröhlich, Stefan Hauck, Maurus Schneider, Klaus-Eberhard Strölin sowie sämtliche Abteilungsleiter; Revisoren: Claudia Kirchner und Silke Schweizer.