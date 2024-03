Bunt und frühlingshaft präsentiert sich Eisenberg in diesen Tagen. Am Wochenmarktplatz sowie entlang der Konrad-Adenauer-Straße blühen die Osterglocken. Rechtzeitig zum Eisenberger Stabaus wurden auch die neuen Flaggen entlang des Marktplatzes hochgezogen. Am Sonntag treffen sich dort wieder viele Kinder mit ihren Eltern. Sie haben ihre oft selbst gebastelten Stabausstecken dabei und wer will, bekommt auch eine Stabausbrezel. Danach begleiten sie ab 14 Uhr den drei Meter hohen Schneemann, den die Evangelische Jugend in mühevoller Arbeit gebaut hat, auf seiner letzten Reise. Am Generationenplatz wird dieser dann angezündet und somit symbolisch der Winter verbrannt. Musikalisch begleitet wird das Ganze durch die Blaskapelle Eisenberg. Die Bewirtung wird die Kindertagesstätte „Bunte Welt“ übernehmen.