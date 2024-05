Mit 3:6 verloren die Damen 30 des TC Althornbach ihr zweites Oberliga-Spiel beim sehr starken Team des TC Homburg. Trotz der Niederlage war Althornbachs Spielführerin Julia Dieter zufrieden, schließlich hatte der TCA gegen den Aufstiegsaspiranten drei Punkte eingeheimst.

„Gegen die starke Mannschaft aus Homburg haben wir uns insgesamt gut verkauft“, resümierte Dieter die Partie. Sie spielte selbst an Position eins und machte ein super Spiel gegen Marijke Herbolsheimer (Leistungsklasse 3,3). Es war ein denkbar knappes Match mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Dieter gewann Satz eins sicher mit 6:2, verlor dann mit 0:6. Im entscheidenden Champions- Tiebreak war sie dann wieder hellwach und siegte mit 10:4, obwohl sie durch eine Schleimbeutelentzündung gehandicapt war.

Den zweiten Punkt für die Althornbacherinnen holte an diesem Sonntag holte überraschend Alexandra Süs (LK 12,3) an Position fünf gegen Kerstin Sacre (LK 3,5). „Das kam schon etwas überraschend“, fand Spielführerin Dieter. Den dritten Punkt für die Damen 30 aus Althornbach erkämpfte sich die Doppelpaarung Julia Sapich/Melanie Schnöder, die sich in einem engen Spiel gegen Herbolsheimer/Sacre mit 6:4, 6:7 und 10:8. Für die TCA-Damen ist jetzt erst einmal eine kurze Tennispause, bevor es am 9. Juni mit dem Heimspiel gegen den 1. TC Otterberg weitergeht. srh

So spielten sie

TC BW Homburg - TC Althornbach 6:3

Einzel (4:2): Herbolsheimer - Dieter 2:6, 6:0, 4:10, Samira Backes - Sapich 6:0, 6:0, Kristina Benz - Schnöder 7:5, 6:0, Evelyne Schmitz - Elena Süs 6:0, 6:0, Sacre - Alexandra Süs 2:6, 3:6, Lisa Kihm - Ann-Kathrin Bieber 6:4, 6:0

Doppel (2:1): Backes/Schmitz - Dieter/Elena Süs 6:0, 6:0, 2. Herbolsheimer/Sacre - Sapich/Schnöder 4:6, 7:6, 8:10, Benz/Kihm - Alexandra Süs/Bieber 6:0, 6:4.