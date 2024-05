Dass mit verdächtigen Angst Ködern verbreitet wird, ist niederträchtig.

Es ist oft nicht nachweisbar, was in für Menschen unappetitlichen, für Hunde jedoch möglicherweise appetitlichen Funden am Wegesrand steckt. Und gewiss auch nicht jede Meldung in Facebook entspricht der Wahrheit. Was die Situation in Speyer in den vergangenen Tagen angeht, gibt es jedoch starke Indizien, dass Unbekannte Präparate auslegen, um entweder Hunden zu schaden oder deren Halter zu verängstigen. Beides ist niederträchtig – aber leider kein Einzelfall.

Hundehalter haben es nicht leicht im eng besiedelten Speyer. Das zeigen auch die jüngsten Debatten um Strafen für Verstöße gegen den Leinenzwang sowie um eine weitere Hundewiese, die jetzt an der Klipfelsau geprüft wird.