Die Leichtathletin der TSG Grünstadt trumpft bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz auf.

Eine souveräne Vorstellung gab Sarah Jalloh von der TSG Grünstadt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz. Beim Dreisprung der Frauen steigerte sie beim zweiten Versuch ihre Bestleistung auf sehr gute 11,48 Meter und sorgte damit für klare Verhältnisse, zudem sie die einzige 11-Meter-Springerin unter den sieben Konkurrentinnen war. Jalloh verbesserte damit ihren eigenen Vereinsrekord um 37 Zentimeter. Wegen eines Gewitters verzichtete sie auf die letzten Sprünge.

Über 100 m qualifizierte sie sich für das B-Finale, wurde hier Vierte in 12,99 Sekunden. Für den zweiten Höhepunkt aus Grünstadter Sicht sorgte die 4 x 100-m-Staffel der LG Unterhaardt mit Aragon Matsuura (TSV Freinsheim) sowie Paul Kronemayer, Carlo Deuker und Theo Ruckert (alle TSG Grünstadt). Hinter dem glasklaren Favoriten ABC Ludwigshafen sicherten sie sich mit deutlichem Vorsprung den zweiten Platz in der U18, ließen starke Teams wie unter anderem die LG Sieg und LG Rhein-Wied keine Chance. Sie steigerten dabei ihre Bestzeit auf sehr gute 45,80 Sekunden. Carlo Deuker (U18) ,würde über 110 Meter Hürden Siebter. Er hatte das Pech, dass ein neben ihm laufender Konkurrent beim Anschlagen an der eigenen Hürde die Hürde von Deuker um gut 30 Zentimeter mit verschoben hatte, so dass Deuker aus dem Rhythmus kam und sich mit 16,05 Sekunden ins Ziel rettete.