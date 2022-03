Von Helmut Dell

Eine riesige Rauchsäule hat am Dienstagvormittag über Lautersheim gestanden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzschuppen im Garten eines Anwesens der Straße „An der Halt“ in Brand. In dem Schuppen waren schätzungsweise zwei Kubikmeter ofenfertiges Brennholz gelagert, das ein Raub der Flammen wurde. Die Feuerwehr nutzte unter anderem Löschschaum, um das Ausbreiten des Feuers zu verhindern, trug auch Atemschutzgeräte. Die Feuerwehr aus Lautersheim wurde unterstützt durch die Wehren aus Ebertsheim sowie der Stützpunktfeuerwehr aus Göllheim. Insgesamt waren 32 Wehrleute und acht Fahrzeuge im Einsatz oder in Bereitstellung.