Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich ein ganzes Paket schlechter Nachrichten hatte Petra Walczok von der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Gemeinderäte in Altleiningen im Gepäck. Statt eines geringen Defizits von knapp 45.000 Euro werden der Gemeinde in diesem Jahr wohl knapp 460.000 in der Kasse fehlen.

Verursacht wird diese finanzielle Verschiebung vor allem durch die deutlich geringeren Gewerbesteuerzahlungen, die bislang zu Gunsten der Gemeinde eingegangen sind. Vor allem die angespannte Lage eines