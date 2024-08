Mit einem Taser-Schuss hat die Polizei in Grünstadt nach eigenen Angaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen aggressiven Mann überwältigt. Angerückt waren die Beamten, weil sich der 21-Jährige bei einer Party mit jemanden geprügelt hatte. Im Drogen- und Alkoholrausch sei er dann auch auf die Einsatzkräfte zugegangen, ohne Stopp-Rufe und Warnungen vor der Stromstoß-Pistole zu beachten. Deren lähmender Elektroschock zeigte die erhoffte Wirkung, der Mann war kurz wehrlos und wurde gefesselt. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete an, dass ihm fürs folgende Strafverfahren eine Blutprobe entnommen wird.

Mehr zur Stromstoß-Pistole der Polizei: „Täter unter Strom“, eine Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“.