Das Parken im Herzen Grünstadts soll teurer werden. Das zumindest schlägt die Verwaltung vor. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstag noch keine eindeutige Empfehlung an den Stadtrat abgegeben, sondern die Angelegenheit zunächst in die Fraktionen verwiesen.

Ab 1. Januar 2023 muss die Stadt für die Erlöse von selbstständigen Parkeinrichtungen Umsatzsteuer abführen. Betroffen davon sind der Luitpoldplatz und das Jean-Mann-Gelände,