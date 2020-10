In Kirchheim wachsen die Tomaten in den Himmel – wie dieses Foto eindrücklich beweist. Es zeigt Franz Klein mit Enkeltochter Mia. Fotografiert hat die beiden Sabine Köster. Sie schreibt zum Bild: „Mein Papa pflanzt jedes Jahr voller Begeisterung verschiedene Obst- und Gemüsesorten, allen voran unterschiedliche Tomatenpflanzen. Das Besondere am Tomatenstock in diesem Jahr: Es handelt sich um Cocktailtomaten, die am 18. September eine Höhe von 3,50 Meter hatten und aktuell sogar auf vier Meter gewachsen sind!“ Die Pflanze ist nicht nur hoch, sie trägt auch reichlich, sodass die ganze Familie versorgt ist. „Und das alles ohne künstlichen Dünger!“ Seit Mai ist Franz Klein auch stolzer Opa. Die Pflanze hat er übrigens auf den Namen Mia getauft – nach seiner Enkelin.