Eine Nachbarschaftshilfe der besonderen Art gab es am Freitag in Kirchheim zu bestaunen: Tobias Bengel, der neben der katholischen Kirche wohnt, half mit Manneskraft und Geräten, das restaurierte Kreuz wieder am Turm zu befestigen. Spannendes enthielt ein Lederbeutel.

„Das hier ist der erste Einsatz meines neuen 40-Tonner-Schnellfahrkrans“, erzählt Bengel, der den Testlauf unentgeltlich macht. Er sitzt hoch oben im Führerhaus. Am Haken hat er ein 100