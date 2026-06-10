Der Kraft-Sport-Verein Grünstadt hat sich bei seiner diesjährigen Hauptversammlung neu aufgestellt. Da der bisherige Vorsitzende Mathias Feil nicht wieder kandidierte, wählten die anwesenden Mitglieder Serafine Curtiss zu seiner Nachfolgerin. Damit steht beim KSV erstmals eine Frau an der Spitze des Vereins. Zweiter Vorsitzender ist weiterhin Jürgen Rodach, Thomas Jung übernimmt auch künftig das Amt des Kassenwartes und Kira Schumacher bleibt Schriftführerin. Zu Kassenprüfern wurden Sebastian Eich und Lucas Nützel bestimmt, Nicole Nützel betreut als Jugendleiterin den Nachwuchs und für die Pressearbeit ist Michaela Attilo zuständig. Dem Gremium gehören zudem die Beisitzer Steffen Schneider, Joshua Attilo, Axel Wenz und Sven Nützel an. In den einzelnen Abteilungen ergaben sich ebenfalls einige Änderungen der personellen Verantwortlichkeiten: John Attilo übernimmt die Sparte Gewichtheben und wird dabei von seinem Stellvertreter Padou Izere Shima unterstützt. Marissa Gansert bleibt Ansprechpartnerin für Orientalischen Tanz, Ursula Blüm leitet die Gymnastikabteilung und Sofian Bouhouche den Bereich Freizeit- und Breitensport.