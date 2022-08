Die Polizei sucht Zeugen für einen schweren Verkehrsunfall auf der A6 in Höhe Kirchheim. Vor allem aber sucht sie einen Unfallbeteiligten, der sich aus dem Staub machte.

Mehrere Fahrzeuge waren an dem Unfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der A6 kurz nach der Anschlussstelle Grünstadt beteiligt. Der Reifen eines Sattelaufliegers, der in Richtung Mannheim unterwegs war, war geplatzt, der nachfolgende Verkehr musste deshalb stark abbremsen. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin legte eine Vollbremsung hin, die beiden dahinter fahrenden Fahrzeuge konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision der drei Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des BMW erlitt bei dem Unfall Kopf- und Nackenschmerzen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 25.000 Euro an.

Aus ungeklärten Gründen fuhr das Fahrzeug, das in das Heck der jungen Frau gefahren ist und dessen Heck durch das Auto eines 49-jährigen Frankenthaler beschädigt worden war, einfach weiter. Die anderen Unfallbeteiligten konnten keine Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben, aufgrund des Schadensbildes könnte es sich aber um einen Kleinlaster handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu wenden.