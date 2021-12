Die Polizei ist Mittwochnacht nach Kirchheim gerufen worden, weil dort ein Mann „ausrasten“ würde, wie die Beamten mitteilen. Der Mann habe sich in einer Ausnahmesituation befunden und er habe Rettungskräfte und Polizeibeamte bedroht. „Eine Kommunikation konnte nicht hergestellt werden“, heißt es im Polizeibericht. Polizeikräfte seien letztlich in das Anwesen eingedrungen. Der Mann sei widerstandslos festgenommen und in eine Klinik gebracht worden.