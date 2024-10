Es gibt 4500 Exemplare zum Preis von jeweils fünf Euro, und die sind meistens ziemlich schnell an den Mann und die Frau gebracht: Am nächsten Samstag ab 9.30 Uhr werden die Grünstadter Lions wieder ihren Adventskalender anbieten. Mit dem Erlös werden soziale Einrichtungen in der Region gefördert, die Käufer nehmen an einer täglichen Verlosung teil: Zu gewinnen sind Geld- und Sachpreise sowie Gutscheine im Wert etwa 15.600 Euro. Lions-Verkaufsstellen sind am Samstag in Grünstadt an der Drehscheibe in der Fußgängerzone sowie im Toom-Baumarkt in Eisenberg auf dem Marktplatz und beim HIT-Markt. Erworben werden kann er auch in verschiedenen Geschäften. Kalender-Motiv ist diesmal der Leininger Oberhof.