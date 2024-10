Alle Jahre wieder legt der Grünstadter Lions-Club Tausende Adventskalender auf, die schnell ausverkauft sind. Wer einen erwirbt, kann 24-mal bei einer Benefizlotterie gewinnen. Was für Preise es gibt und wie viel von den Einnahmen für gute Zwecke verwendet wird: ein Überblick.

Ab wann wird der Kalender verkauft?

Der Verkauf des Adventskalenders beginnt am nächsten Samstag. Ab 9 Uhr gibt es ihn für fünf Euro

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

rpo &Su;utmlkc an ervi eiengne teasne;Vf&luunkmadrs eds -nblsuLoi:Cs ni n&Gur;asltudtm an dre ceiheDehbrs und am amTotum,raB-ko in bsErgneie am H-tIraTMk und am ta.klzMtarp CepSer-ubhrlc lvDete Wslsee sg:at isB zmu f;euurh&nlm ghtcamNtia dins edi rtdo bteggenieetrel raepleExm eenssimt nscoh .r