So viel Zuschauer-Interesse gibt’s nur selten bei einer Ratssitzung in Tiefenthal: Es geht um einen Lagerplatz für die Firma Mawa-Bau am Nackterweg. Genutzt wird er für die Arbeiten am Glasfaser-Netz in der Region. Bürgermeister Edwin Gaub (CDU) erklärt, dass er im Oktober 2023 rückwirkend zum Februar 2023 ursprünglich 5000 Quadratmeter Ackerland an das Unternehmen verpachtet habe. Der Bauer, der sein bereits bepflanztes Feld nicht mehr bestellen konnte, habe eine Entschädigung erhalten. Mawa-Bau habe jedoch irgendwann die doppelte Fläche beansprucht und zahle entsprechend auch doppelt so viel dafür, nämlich monatlich 1000 Euro.Doch Kritiker sprechen von einer „illegalen Deponie“. Und der Kreis droht mit Zwangsgeldern. Zum ausführlichen Artikel geht’s hier.